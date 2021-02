Proiectat la Beijing: Cum este conceput vaccinul Sinopharm In China, patru mari grupuri farmaceutice au produs cu succes vaccinuri impotriva Covid-19: Sinopharm, Sinovac, CanSino Biologics și Anhui Zhifei Longcom. Doar Sinopharm și Sinovac au ajuns la o formula aprobata de OMS și au primit autorizație din partea altor țari in afara de China. Vaccinul CoronaVac, proiectat de Sinovac, este utilizat deja de mai multe țari. Turcia susține ca serul CoronaVac are eficiența de 91,25%, in timp ce Chile a raportat 78%, Indonezia 65,3% și Brazilia 50,38%. Ungaria este prima țara UE care a aprobat vaccinul Sinopharm. Sinopharm produce doua vaccinuri, dar BBIBP-CorV,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

