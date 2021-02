Proiect. Vouchere în valoare de 200 de lei, de 1 şi 8 martie, pentru toate femeile Doamnele si domnisoarele din municipiul Focsani ar putea primi, cu ocazia sarbatorilor de 1 si 8 Martie, vouchere in valoare de 200 de lei in loc de flori, dupa ce consilierii PNL au votat un amendament la un proiect de hotarare care prevedea achizitia de flori, propunand alocarea sumei de sase milioane de lei pentru achizitia a 30.000 de vouchere. "Din excedentul bugetar al municipiului Focsani (...) as vrea sa propun acordarea a 30.000 de vouchere cadou, in valoare nominala de 200 de lei, pentru doamnele si domnisoarele cu varsta de 18 ani, inclusiv, care domiciliaza pe raza municipiului Focsani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

