Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au adoptat, miercuri, o propunere legislativa care introduce in legea educației naționale obligația cunoașterii limbii minoritații pentru directorii școlilor cu predare in limba minoritații respective, iar numirea respectivilor directori se va face cu consultarea organizației care reprezinta…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, proiectul de lege care stabilește ca, in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de școli, interimarii sa nu mai fie numiți de catre inspectoratele școlare, ci de catre consiliile de administrație ale școlilor. Proiectul, inițiat de senatorii USR…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Biroului Siguranța Școlara, impreuna cu polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara, au realizat mai multe activitați privitoare la siguranța școlara in incinta si in zona adiacenta unitatilor de invațamant din municipiul Hunedoara.…

- Ministerul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca unele școli se pot organiza astfel incat sa faca ore și cu prezența fizica in ultima saptamana de școala, care se suprapune cu examenul de Evaluare Naționala. „Consiliile de Administrație, conducerile școlilor, au obligația de…

- Proiect USR PLUS pentru ca numirea directorilor unitatilor de invatamant sa se faca de catre Consiliul de Administratie, nu de catre Inspectoratul Scolar, in cazul in care postul nu este ocupat prin concurs USR PLUS a propus un proiect legislativ pentru ca numirea directorilor unitatilor de…

- Incepe recrutarea reprezentanților primariei in consiliile de administrație ale instituțiilor de invațamant preuniversitar. Consiliile de administratie ale instituțiilor de invațamant preuniversitar se intrunesc lunar in sedinte ordinare, precum si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare.…

- Visul lui Dominic Fritz de a trimite reprezentanții comunitații in consiliile de administrație ale școlilor din Timișoara s-a indeplinit și 61 de persoane ”civile” vor reprezenta primarul in conducerea colectiva a unitaților școlare din oraș. Selecția s-a facut dupa analiza a nu mai puțin de 165 de…

- Directorii unitaților de invațamant din municipiul Bacau vor semna cu primarul Lucian Stanciu Viziteu un contract de management administrativ-financiar, document prevazut de Ordinul MEN 3969/2017, de organizare și desfașurare a concursului pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.