- O soferita de 25 de ani este cercetata pentru conducere pe drumurile publice a unui autoturism neinregistrat, dupa ce a fost surprinsa la volanul unui autovehicul cu numere provizorii expirate.

- Mai multi senatori PNL au depus la Parlament un proiect legislativ care prevede ca asociatiile de proprietari pot decide sa excluda de la cheltuielile din intretinere copiii cu varsta sub sapte ani, dar si ca o sa reduca la jumatate costurile pentru cei intre 7 si 14 ani.

- Pașapoartele vor avea valabilitate mai mare. Parlamentul a adoptat modificarea legislativa prin care a fost extinsa valabilitatea pasapoartelor electronice la 10 ani, comparativ cu cinci ani cat era pana acum.

- Guvernul va adopta joi Strategia de dezvoltare a Romaniei pana in 2020. ”In orice tara trebuie sa avem un proiect de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung”, a spus premierul Viorica Dancila, in deschiderea ședinței de Guvern. Strategia de dezvoltare a Romaniei pana in 2020 cuprinde domenii precum…

- Va rugam sa ne spuneți ce este indemnizația sociala pentru pensionari, ce valoare are și cine are dreptul s-o primeasca. (Aurel Mija, Sibiu) RASPUNS: Indemnizația sociala pentru pensionari e definita in OUG nr. 6/2009 și se acorda astfel incat orice pensionar care are o pensie sub nivelul minim sa primeasca…

- Deputat PNL Ovidiu Raețchi a depus un proiect de lege care prevede eliminarea posibilitații de a expune nepotrivit copiii, la evenimente la care participa politicieni, dupa cum s-a intamplat in cazul recent de la „Simfonia Lalelelor”.

