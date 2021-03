Proiect USR PLUS: Reducerea indemnizaţiei pentru parlamentarii care adresează injurii demnitarilor USR PLUS propune modificarea Statutului deputatilor si al senatorilor, astfel incat parlamentarii care adreseaza injurii altor parlamentari sau demnitari ar urma sa fie sanctionati cu reducerea indemnizatiei pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, pentru o perioada de cel mult trei luni.



Conform unui comunicat USR PLUS, proiectul vine ca urmare a "derapajelor incalificabile si inacceptabile" consemnate in Parlamentul Romaniei saptamana trecuta, cu prilejul conferintei de presa sustinute de doi membri ai Guvernului in contextul dezbaterilor pe tema desfiintarii Sectiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

