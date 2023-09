Stiri pe aceeasi tema

- Ieșeanul Mihai Cazacu a devenit milionar in euro dupa ce a castigat la Loto 6/49.. El a nimerit cele sase noroase in 2008, atunci cand in conturi i-au intrat 3,8 milioane de euro. De atunci, a avut parte numai de belele. A pierdut o mare parte din suma in urma unor investitii neinspirate, a fost […]…

- ■ a fost semnat contractul de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamț in perioada 2014-2020 ■ parțile sunt reprezentanții Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene și Compania APASERV Neamț ■ in etapa I, pana la sfarșitul lui 2023,…

- SANATATE… Programul ONCOFEM ajunge și in Negrești. Femeile cu varsta cuprinsa intre 50 și 69 ani pot beneficia de mamografii gratuite pentru depistarea cancerului mamar. Tot ce trebuie sa faca este sa ia legatura cu asistentul medical comunitar, pentru a fi trecut pe o lista. Testarea va fi facuta pe…

- Consiliul Județean Bacau și municipiul Onești au demonstrat o asociere eficienta și rapida, conform afirmațiilor președintelui CJ Valentin Ivancea. Prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 13, Onești a obținut finanțare europeana pentru un proiect amplu, avand doua componente…

- Un barbat din judetul Neamt a platit unei femei, prietena de familie, 60.000 de euro in mai putin de doi ani, in schimbul banilor el primind suplimente alimentare. Barbatul a mers sa isi faca analize, iar o prietena de familie s-a oferit sa trimita la medic rezultatele acestora, spunandu-i ca are cancer,…

- EVENIMENT…Negrestenii sunt invitati, in perioada 29-30 iulie, la prima editie a Targului Pintilie Calatorul. Evenimentul se va desfasura pe esplanada Casei de Cultura „Neculai Cioata” din oras si va aduce in fata cetatenilor circa 25 de mesteri si creatori populari din judetele Arges, Bacau, Bihor,…

- Trei morti este bilantul sumbru al unui accident in care a fost implicata o motocicleta si o bicicleta. Evenimentul s-a petrecut pe E85, in judetul Neamt, doua dintre victime fiind femei. Tragedia a avut loc in ziua de 22 iulie 2023, pe DN2 – E85, la ora 19.00, in apropierea localitatii Gheraiestii…

- VESTE BUNA… Firma vasluiana S.C. Conbetas S.R.L a fost declarata castigatoarea licitatiei pentru executia proiectului „ Asfaltare si modernizare strazi in cartierele Munteni si Podeni, lot 1″.Este vorba despre 21 de strazi din cele doua cartiere, care vor fi reabilitate cu fonduri prin programul „Anghel…