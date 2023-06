Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va aloca 330 de milioane de euro din “rezerva de criza agricola” a Uniunii Europene (UE) pentru toate statele membre, multe afectate de seceta , a anunțat marți, la Stockholm, comisarul pentru agricultura, Janusz Wojciechowski. Dupa ce a sprijinit țarile care au granița comuna cu…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul energiei, al…

- Pilonul II a colectat in 15 ani contributii brute totale in valoare de 84,2 miliarde de lei (16,9 miliarde euro) si a realizat plati totale de peste 1,4 miliarde de lei catre un numar total de circa 108.000 de beneficiari (participanti si mostenitori), sustin reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile…

- Liderii tarilor din Formatul Bucuresti 9 au transmis, intr-o Declaratie comuna, ca sustin aderarea Ucrainei la NATO, „odata ce conditiile o vor permite”. De asemenea, liderii din Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Republica Slovaca si Ungaria care s-au reunit la…

- Victor Angelescu, unul dintre finanțatorii Rapidului, a dezvaluit ce planuri are Rapid in viitorul apropiat. Omul de afaceri spune ca formația alb-vișinie se afla in discuții cu cluburi importante din Europa pentru o pune bazele unei colaborari prin care Rapid sa poate imprumuta jucatori straini. ...

- In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia…

- Analiza a publicației elene OIKONOMIKOS TACHYDROMOS , preluata de Rador: In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația,…

- Fonduri in valoare de peste 1,1 miliarde de euro urmeaza sa fie mobilizate pentru proiecte sustenabile, sprijinite cu 150 de milioane de euro sub forma de garantii in cadrul InvestEU, iar de aceste fonduri urmeaza sa beneficieze si Romania, a anuntat Comisia Europeana, potrivit Agerpres. In cadrul programului…