- Suntem in ziua cu numarul 141 a razboiului pornit de Rusia in Ucraina. Negocierile desfasurate la Istanbul intre Ucraina si Rusia pentru deblocarea cerealelor blocate pe pamant ucrainean sunt „o raza de speranta”, afirma secretarul general al ONU. Pe de alta parte, secretarul de stat american Antony…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara incetarea relatiilor diplomatice cu Siria, dupa ce regimul de la Damasc a recunoscut independenta republicilor separatiste proruse Donetk si Lugansk , sustinute de Moscova din 2014, relateaza AFP cu referire la Agerpres.ro „Nu vor mai…

- Kremlinul spune ca decizia sefilor de stat si de guvern ai Uniunii Europene de a acorda Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la aderarea la UE este o „afacere interna a Europei”. Acesta a fost raspunsul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, la intrebarile jurnaliștilor.…

- Uniunea Europeana trebuie sa sisteze importurile de petrol si gaz dinspre Rusia sau risca sa achite de doua ori costurile razboiului din Ucraina, a afirmat luni ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, la Bruxelles.

- Raționalizarea gazului și economii drastice la incalzire și folosirea aerului condiționat. Sunt cateva dintre masurile luate de unele țari din Uniunea Europeana pentru a face fața eventualei penurii energetice provocate de invazia rusa din Ucraina. Multe țari europene depind in proporție mare de gazul…

- Bruxelles-ul va prezenta in curand un al saselea pachet de sanctiuni impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, care ar include ”o anumita forma” de embargo asupra petrolului, dupa ce Uniunea Europeana (UE) a fost presata sa priveze Moscova de veniturile profitabile rezultate din energie.

- In primele zile de razboi, Ucraina a rugat insistent conducerea R. Moldovei sa vanda cele 6 MiG-29, pe care le deține și nu sunt folosite. Acesta afacere eșuata este subiectul unui articol in presa ucraineana . In primele zile ale invaziei ruse, conducerea ucraineana a facut apel la guvernul moldovean…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri dupa-amiaza, expulzarea a 18 diplomati din cadrul Misiunii Uniunii Europene, ca reactie la o decizie similara a liderilor de la Bruxelles, in contextul tensiunilor din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, potrivit AFP și Reuters.