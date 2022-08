Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Vrancea a semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea Centrului de zi de recuperare copii cu dizabilitati din Focsani al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea, in cadrul unui proiect cu fonduri europene in valoare de aproape…

- Ministrul Familiei Gabriela Firea anunta ca, in primele trei luni ale anului, au fost adoptati 418 copii aflati in grija statului, cu 100 mai multi fata de aceeasi perioada a anului trecut, ea precizand ca sunt aproape 6.000 de copii adoptabili si ca incurajeaza pe oricine sa adopte daca nu poate…

- Aproximativ 200 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Botosani au pichetat, miercuri dimineata, sediul Institutiei Prefectului, in semn de protest fata conditiile de salarizare, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Aproximativ 200 de angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Botosani au pichetat, miercuri dimineata, sediul Institutiei Prefectului, in semn de protest fata conditiile de salarizare. Actiunea a fost organizata de Sindicatul Impact, la ea participand salariati…

- Polițiștii, alaturi de partenerii consacrați in cadrul activitaților preventive, au continuat acțiunile informative adresate participanților la Alba Fest. Au fost discutate aspecte legate de consecințele devastatoare ale consumului de droguri precum și modalitați de prevenire a victimizarii din infracțiuni.…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta pentru gasirea unei adolescente de 17 ani, aflata in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care a parasit in urma cu patru zile complexul in care locuia si nu a mai revenit. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- O ancheta prelungita ani de zile a facut ca un caz de trafic de influenta sa ajunga in pragul prescrierii. Aceasta a si fost invocata de una dintre inculpate, bazandu-se pe o decizie din 2018 a Curtii Constitutionale. Argumentul a fost respins de magistrati, care au aplicat insa oricum sentinte usoare.…

- Alocația de hrana a beneficiarilor aflați in centrele rezidențiale de asistența sociala din Gorj va fi aliniata la cuantumul ce va fi oferit pacienților internați in spital (masura aplicabila de la 1 iunie), respectiv 22 de lei pe zi. Vor beneficia de majorarea normei de hrana copiii din serviciile…