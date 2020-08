Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani a fost gasit carbonizat, in noaptea de luni spre marti, in mansarda unei locuinte care a luat foc, la Onesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Victima era fiul proprietarului. „Pompierii ISU Bacau au intervenit la incendiul unei case din municipiul…

- Medicii legiști din Alba au finalizat autopsia pe cadavrul tanarului din Carpiniș, disparut in urma cu aproape doua saptamani in lacul Oașa și care a fost gasit vineri, 31 iulie, plutind pe apele lacului. Reprezentanții IPJ Alba au declarat pentru alba24.ro, ca in urma autopisiei, cauza oficiala a…

- Ziarul Unirea Intr-un oraș din județul Alba ar putea fi renovate și construite de catre un ONG, 200 de locuințe pentru tineri și nevoiași Intr-un oraș din județul Alba ar putea fi renovate și construite de catre un ONG 200 de locuințe pentru tineri și nevoiași La invitația lui Ciprian Bogdan, președintele…

- N.Dumitrescu Chiar și in vreme de pandemie, sunt destule proiecte care demonstreaza faptul ca viața trebuie sa mearga mai departe. Este și cazul comunei Berceni, unde, in aceasta toamna, urmeaza sa fie construite opt locuințe in numai cinci zile. Confirmarea a venit de la reprezentanții administrației…

- Aeronavele Bazei 95 Aeriana de la Bacau au anulat acțiunea programata astazi la Botoșani, din cauza vremii. Avioanele de tip IAR-99 SOIM si elicopterele IAR-330 SOCAT urmau sa survoleze astazi municipiul Botoșani și sa lanseze flori deasupra Spitalului Județean „Mavromati”, in semn de recunoștința pentru…

- Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 519.800 lei pentru sprijinirea a 184 familii și persoane singure aflate in situatii de necesitate in urma unor incendii, inundații sau care au probleme grave de sanatate, astfel: – 53.500 lei pentru 11 familii și persoane singure…

- Voluntarii Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), in parteneriat cu Fundația „Impreuna pentru solidaritate Sociala" din Piatra Neamț, au imparțit 400 de pizza pentru circa 150 de familii nevoiașe din municipiul Suceava, familii cu mulți copii, și batranilor bolnavi.Zece ...

- Blue Air iși reduce drastic activitatea, din cauza crizei COVID-19. Compania scade numarul de rute și pe aeroportul Bacau pastreaza o singura aeronava, din cele trei de la inceputul anului, potrivit airlinestravel.ro Din cauza restricțiilor de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.