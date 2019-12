Proiect UDMR: Concediu de creștere a nepotului pentru bunici și zile libere pentru părinți dacă se îmbolnăvesc copiii ​20 de parlamentari UDMR au depus un pachet legislativ pentru susținerea familiilor mari care prevede introducerea concediului pentru bunicii care nu au ieșit la pensie, dar care vor sa aiba grija de nepoți, sprijin de pâna la 35.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu cel puțin 7 locuri, precum și zile libere pentru parinți daca se îmbolnavesc copiii.

Proiectele legislative au fost înregistrate la Camera Deputaților pe 19 decembrie. Propunerile au fost elaborate de catre deputatul UDMR, Csép Éva Andrea, secretar al Comisiei pentru munca și protecție… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

