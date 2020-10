Stiri pe aceeasi tema

- SUA vrea sa construiasca o autostrada și o cale ferata care sa lege porturile Constanța, din Romania, și Gdansk, din Polonia. Anunțul a fost facut de ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, care a vorbit despre beneficiul uriaș pentru economia regiunii.Citește și: Capii de lista ai PNL…

