Proiect: stații automate de închiriere a bicicletelor la Buzău De anul viitor, buzoienii se vor putea plimba cu biciclete cumparate de Primarie. Este vorba despre un proiect de mobilitate urbana aprobat de Consiliului Local Buzau in aceasta saptamana. Potrivit proiectului, in toate zonele din oraș se vor inființa stații automate de inchiriere a bicicletelor. Deși a fost adoptat cu majoritate de voturi, proiectul a starnit reacții acide din partea unor consilieri locali, care considera ca era necesar, mai intai, amenajarea de piste pentru biciclete in mai toate zonele orașului. In acest moment, exista piste pentru biciclete, trotinete sau role doar pe o lungime… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

