Proiect: Spitalul Județean Baia Mare va avea o nouă Unitate de Primiri Urgențe Pe langa Unitatea de Primiri Urgențe din prezent, Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va avea inca o astfel de unitate in viitorul apropiat. Momentan, documentația pentru acest obiectiv, dar și pentru un nou bloc operator, se afla in finalizare. ”Este in finalizare documentația pentru noul UPU și bloc operator al Spitalului Județean, care va fi un proiect major. La toate proiectele pe care le avem in acest moment pe infrastractura de sanatate care aparține de Consiliul Județean vorbim de sume de peste 75 milioane de euro și sa ne dea Dumnezeu puterea sa le putem implementa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

