Proiect salvator de vieți la Universitatea din Galaţi Zeci de defibrilatoare au fost amplasate la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, acestea fiind achiziționate printr-un Grant din fonduri europene. Potrivit unui comunicat transmis marți de Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, un numar de 80 de aparate de tip defibrilator au ajuns la Galați. Din acestea, 65 vor fi amplasate la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați și 15 la Universitatea de Stat din Cahul. „Acest proiect este unic in Romania și scoate in evidența responsabilitatea celor doua universitați pentru membrii comunitaților academice, pentru angajați și pentru studenți.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

- Un numar de 80 de defibrilatoare semiautomate au fost achizitionate printr-un proiect transfrontalier realizat de Universitatea ”Dunarea de Jos” din Galati si Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Republica Moldova, a declarat, marti, rectorul institutiei de invatamant superior…

- 80 de aparate de tip defibrilator, din care 65 vor fi amplasate la Universitatea „Dunarea de Jos" din Galati si 15 la Universitatea de Stat din Cahul, au ajuns la Galati. Acestea vor fi folosite pentru a salva viata cadrelor didactice si a studentilor aflati in situatii de urgenta medicala.

