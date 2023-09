Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru creșterea salariului minim brut pe economie, la 3.300 de lei, fara sporuri și alte adaosuri. La un program normal de lucru, in medie de 165,3 ore pe luna, salariul reprezinta 19,96 lei/ora, potrivit documentului, scrie biziday.

- Termenul pentru cumpararea vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta va fi prelungit pana la data de 31 decembrie 2024, a anunțat ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, scrie Agerpres. Aceasta a precizat ca Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a lansat in transparenta…

- Vladuța Lupau a postat o fotografie cu ea, de la Marea Neagra, din stașiunea Neptun, unde sta pe rogojina, alaturi de alți turiști. Vedeta nu a optat pentru terasele de lux de la Mamaia, ci a vrut sa fie alaturi de fanii ei.Un detaliu a tradat-o și arata ca de fapt traiește pe picior mare și fotografia…