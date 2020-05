Uniunea Salvati Romania (USR) solicita impozitarea chiar și cu 90% a pensiilor speciale care depașesc un anumit prag. "Am avut o prima discutie cu liderii celorlalte grupuri parlamentare despre subiectul spinos al pensiilor speciale si, in speta, impozitarea acestora. Noi, grupul USR, am avut prima initiativa de desfiintare a pensiilor speciale din legislatura aceasta. Ea a fost contopita cu un proiect care a fost declarat, mai apoi, neconstitutional de catre CCR si asa ca am revenit cu un proiect de impozitare a pensiilor speciale. Exista mai multe astfel de proiecte in moment acesta pe rol,…