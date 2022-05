Stiri pe aceeasi tema

- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important, in ideea de a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord cu privire la un nou pachet…

- Comisia Europeana a confirmat modul in care companiile din Uniunea Europeana pot plati pentru gazele rusesti fara a incalca sanctiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, intr-un ghid actualizat privind aceasta problema, vazut de Reuters. Comisia a declarat tarilor, luna trecuta, ca companiile europene…

- Comisia Europeana a propus o serie de modificari la embargoul pe care il are in vedere cu privire la petrolul rusesc, in incercarea de a convinge si statele membre reticente sa sprijine noile sanctiuni, au declarat, vineri, pentru Reuters mai multe surse europene. Astfel, Comisia Europeana a prelungit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, referitor la noul pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, ca „acest pachet arata spectaculos, dar nu e de ajuns”, si ca „poate fi cu greu considerat proportional cu raul pe care lumea l-a vazut la Bucea”. El ii critica pe politicienii care „inca nu…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, al cincilea set de sancțiuni pentru Rusia propus de executivul european. Pachetul de sancțiuni cuprinde interdicția importului de carbune rusesc, excluderea din piețele financiare a unei mari banci, interzicerea navelor rusești in…

- Rusia nu va mai accepta plati in euro sau dolari pentru gazele exportate in tarile Uniunii Europene, a anuntat, miercuri, presedintele Vladimir Putin. „Am luat decizia de a implementa o serie de masuri pentru a trece la plati in ruble pentru gazul rusesc exportat in tari neprietenoase si sa renuntam…

- FMI avertizeaza ca, desi este prea devreme pentru a se contabiliza impactul total al razboiului din Ucraina si al sanctiunilor financiare impuse Rusiei, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact substantial asupra economiei globale”, mai susțin…

- Uniunea Europeana a aprobat noi sanctiuni impotriva Belarusului pentru sprijinul oferit Rusiei in invazia asupra Ucrainei, a anuntat, miercuri, presedintia franceza a Consiliului UE. Sanctiunile vor viza unele sectoare economice, in special industria lemnului, siderurgia si exportul de potasiu, relateaza…