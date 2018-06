Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parlamentari social-democrați și independenți au depus la Senat o inițiativa legislativa care prevede inființarea Colegiului Național al Moașelor din Romania (CNMR) și recunoaștea prin lege a profesiei de moașa pe intreg teritoriul țarii, potrivit Mediafax. "In prezent reglementarile…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect. „Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul…

- Un act normativ care modifica OUG 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in sensul aplicarii obligatorii a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania a fost adoptat tacit de Senat, in sedinta plenului de luni. Nota de adoptare tacita pentru acest…

- Primarul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie, a confirmat pentru ZIUA de Constanta ca se va inscrie in partidul PRO Romania, infiintat de Daniel Constantin si Victor Ponta.Partidul a fost lansat pe 29 mai 2017, sub sloganul "Altfel"."Acest proiect politic pe care il lansam, PRO Romania, nu este un…

- Proiect de modificare a calculului stagiului de cotizare la pensie, depus in Senat. Un deputat ALDE, Ștefan Baișanu, propune sa se ia in calcul la vechimea pentru pensie și perioadele necontributive, precum concediile medicale, studiile universitare, post-universitare, doctoratele și masterele, perioada…

- Liberalul Florin Citu, presedintele Comisiei economice din Senat, a precizat sambata ca la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) exista un proiect de lege care prevede ca orice suma de bani mai mare de 1.000 de euro trimisa in Romania va trebui justificata prin documente.…