- Parteneriatul strategic dintre Romania si Marea Britanie este unul important in domeniul militar, a scris marti, pe Facebook, ministrul Apararii, Mihai Fifor, la finalul unei intrevederi avute cu loctiitorul reprezentantului permanent al Marii Britanii la NATO, Nick Pickard.

- Parlamentari PSD si ALDE au inregistrat la Camera Deputatilor un proiect de lege prin care se propune ca alesii locali membri ai partidelor politice absorbite prin fuziune sa devina consilieri independenti.Propunerea legislativa ar urma sa modifice statutul alesilor locali si sa reglementeze situatia…

- Militarii americani ar putea fi in permanenta prezenti in baza de la Mihail Kogalniceanu. In plus, ministrul Apararii a cerut ca unul dintre cele trei comandamente create de NATO sa fie in tara noastra. Decizia ar putea fi luata la summit-ul aliantei de la Bruxelles din iunie. Mai multi militari pe…

- Pentru ca medicii de la Spitalul Militar din Timisoara sa ajunga la școala din Dobraia a fost nevoie de ajutorul Primariei Cornereva, care timp de trei zile a curatat drumul forestier acoperit cu zapada. 15 mașini de teren ale locuitorilor din Cornereva au urcat medicii, aparatura medicala,…

- Politistii si militarii aflati la prima numire in funcție sau cei care isi schimba locatia in interes de serviciu si contracteaza credit imobiliar sau ipotecar vor putea primi de la stat parțial sau total, contravaloarea ratei imprumutului. Un proiect in acest sens este in dezbatere la Camera Deputaților.…

- Misiunea NATO "Resolute Support" din Afganistan Componenta româneasca din cadrul misiunii NATO "Resolute Support" din Afganistan este privita cu încredere de liderii locali, considera seful echipei de legatura a Statului Major al Apararii, colonelul Bogdan Istrate.…

- Senatul a adoptat luni in unanimitate, in prezenta ministrului Apararii, Mihai Fifor, proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Au fost 105 voturi "pentru", potrivit Agerpres.…