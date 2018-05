Stiri pe aceeasi tema

- Programele de masterat si doctorat ar putea deveni vechime in munca, asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, potrivit unui proiect legislativ depus recent la Senat. Proiectul modifica art. 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, stabilind ca in sistemul…

- Constituția Romaniei garanteaza cetațenilor drepturi egale și universale – inclusiv dreptul la ocrotirea sanatatii. Totuși, in acest moment, persoanele care nu au certificat de naștere și implicit un Cod Numeric Personal (CNP) nu exista, deci nu pot beneficia de drepturile conferite prin Constituție…

- Dupa ce ieri a fost dezbatut timp 12 ore in cadrul Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr.94 1992 care vizeaza organizarea si functionarea Curtii de Conturi a fost aprobat astazi de deputati.Proiectul, initiat de 25 de parlamentari…

- Camera Deputatilor a respins legea care propune ca incompatibilitatile si conflictele de interese ale demnitarilor sa se prescrie in trei ani, informeaza Digi24.ro. . Initiativa nu a reusit sa adune numarul de voturi necesare. Proiectul apartinea deputatului Catalin Radulescu si era semnat de peste…

- Legea referendumului ramnane in varianta PSD Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, trimis spre reexaminare de presedintele Klaus Iohannis, a fost adoptat în forma initiala de plenul…

- Senatul Romaniei a aprobat, astazi, proiectul de lege inițiat de deputatul Alexandru Baițanu prin care asistații sociali iși vor pierde ajutoarele financiare daca refuza un loc de munca. Proiectul de lege prevede modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile…

- Vicepremierul Romaniei Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina ca doua tronsoane din cele patru ale drumului expres Craiova-Pitesti au fost deja atribuite unor firme de constructii, fara a preciza care sunt tronsoanele sau societatile respective. Stanescu a declarat ca este posibil ca, in decursul…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…