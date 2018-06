Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect depus la Senat prevede posibilitatea ca orice femeie sa iasa la pensie mai devreme cu doi ani pentru fiecare copil nascut si crescut cel putin 10 ani. Printre motive se afla declinul demografic in care populatia se reduce cu cinci romani in fiecare ora.

- Propunerea legislativa pentru completarea art. 55 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost inregistrata joi la Senat pentru dezbatere. Pentru a-și produce efectele, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele Romaniei și publicat in Monitorul…

