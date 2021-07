Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane ar putea obtine dreptul la asigurari de sanatate si la pensie, odata ce activitatile casnice, care in prezent se desfasoara in mare parte la negru, vor fi reglementate corespunzator, a transmis marti, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan.…

- Uniunea Europeana a hotrarat sa puna capat exploatarii copiilor prin munca pana in anul 2025, anunțul venind in Ziua contra Exploatarii prin Munca a Copiilor. In anul 2020, 160 de milioane de copii munceau in intreaga lume, iar 80 de milioane dintre ei erau supuși unor munci periculoase. Un raport comun…

- Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber iar daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in materie de vaccinare trebuie sa existe cat mai multe centre mobile, institutiile sa colaboreze intre ele iar procesul sa mearga in mediul rural, a declarat sambata, la Constanta, ministrul…

- Luna mai este luna promovarii economiei sociale si este dedicata organizarii, la nivel national, a unor evenimente si actiuni de constientizare a importantei dezvoltarii acestui sector pentru intreaga societate, a anuntat miercuri Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). "Cresterea…

- Deși se fac pași mici și greoi, Romania a inceput de cațiva ani un proces amplu de debirocratizare, astfel ca lista cu acte necesare pentru șomaj nu este deloc una stufoasa. Procedura de obținere a ajutorului de șomaj este una destul de simpla Documente necesare pentru șomaj: Cerere-tip; Actul de identitate…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Guvernul a aprobat majorarea stimulentului de reinsertie de la 650 la 1.500 de lei, pentru parintii care aleg sa se intoarca la serviciu din concediul pentru ingrijirea copilului inainte ca acesta sa implineasca sase luni, a anuntat ministrul Muncii, Raluca Turcan, miercuri, la finalul sedintei de Guvern.

