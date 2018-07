Proiect privind realizarea monumentului Nelson Mandela, aprobat de CGMB

Stiri pe aceeasi tema

- Barack Obama, primul presedinte de culoare al Statelor Unite, ii va aduce marti un omagiu regretatului Nelson Mandela, primul lider de culoare al Africii de Sud, la o suta de ani de la nasterea acestuia, relateaza dpa, preluata de agerpres. Discursul lui Obama va fi unul din numeroasele evenimente…

- Obama a mers in vizita in Kenya și și-a luat bunica la dans. Imaginile cu fostul președinte al Statelor Unite dansand cu bunica sa paterna au facut inconjurul lumii. Vizita efectuata de Obama in Kenya este prima de la incheierea mandatului de presedinte al SUA și are ca scop lansarea unui centru pentru…

- Ministerul Sanatatii va scoate mai multe locuri decat anul trecut la examenul de Rezidențiat. Spera astfel sa rezolve deficitul de aproape 12 mii de medici, mai ales in zonele mai puțin dezvoltate din țara.

- Beyonce, Jay-Z, Ed Sheeran si solistul de la Coldplay Chris Martin vor canta la prima editie a Festivalului Global Citizen care se organizeaza in Africa pentru a marca 100 de ani de la nasterea lui Nelson Mandela, relateaza luni agentia britanica Press Association. Fanii vor putea obtine…

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat proiectul de reforma a companiei feroviare nationale SNCF. Proiectul, care urmeaza sa fie adoptat joi in Senat, transforma SNCF intr-o companie mixta pe actiuni, conferind conducerii o responsabilitate corporativa mai mare.Monopolul operatorului feroviar…

- Firma Rheinbrucke SRL a caștigat licitația pentru „servicii de consultanța in vederea organizarii concursului de soluții cu tema servicii de intocmire a documentației tehnico-economice (DALI+PT) pentru realizarea investiției «Refuncționalizare imobil pentru centru cultural – Turn de apa,…

- Consilierii judeteni suceveni au aprobat, astazi, studiul de fezabilitate pentru amenajarea curții interioare a Palatului Administrativ in vederea crearii unui spațiu cu funcțiune de sala de conferințe. Investiția este evaluata la 5,4 milioane de lei. Proiectul de hotarare a intrunit 21 de voturi pentru,…