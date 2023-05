Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor vrea sa modifice taxa de drum. Astfel, incepand de la 1 ianuarie 2026, rovinieta se va aplica autovehiculelor de transport persoane si marfa, in functie de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante (EURO) dar si de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din…

- Vești proaste pentru șoferi. Niște modificari importante ar putea fi facute la prețul rovinietei. Ce sume ar urma sa aiba de platit cei care au mașini și circula pe drumurile publice? Un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost publicat…

- Este vorba despre un proiect de Lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania adus in discuție de Ministerul Transporturilor, noile modificari, daca vor fi adoptate, urmand a intra in vigoare din 2026. Prin prezentul proiect de act normativ tariful rutier stabilit…

- COMUNICAT DE PRESA „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrației, in calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare

- Țara noastra s-a angajat prin PNRR sa modifice modelul actual de calcul al rovinietei. In acest context, Ministerul Transporturilor vine acum cu o serie de propuneri, inclusiv scumpirea taxei de drum pe care o platesc șoferii care circula pe drumurile din Romania. Așadar, din 2026, propunerea este ca…

- Pentru ca Romania s-a angajat prin PNRR sa modifice modelul actual de calcul al rovinietei, Ministerul Transporturilor a inceput sa creioneze noile reguli de taxare. Acestea vor avea, in final, drept consecința, creșterea costului pentru toate categoriile de vehicule. In momentul de fața se discuta…

- Ministerul Transporturilor propune adoptarea unei decizii prin care rovinieta la camioane sa se plateasca in functie de distanta, si nu de perioada. Este vorba de transpunerea unei directive europene in acest sens, care va trebui implementata si in Romania. Schimbarile ar reprezenta si un jalon in cadrul…

- Ministerul Transporturilor analizeaza un nou plan tarifar pentru roviniete, modificarea actualului model de calcul fiind un angajament asumat in PNRR.Rovinietele s-ar putea scumpi cu un procent intre 39 și 66%In cazul autovehiculelor cu masa mai mica de 3,5 tone, rovinieta actuala va…