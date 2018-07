Comisia de Sanatate a Camerei Deputatilor a lansat marti in dezbatere un proiect care prevede infiintarea in spitalele judetene de urgenta de centre pentru tratamentul interventional al pacientilor cu accident vascular cerebral acut. "Este un proiect de lege de urgenta, spunem noi, pentru ca accidentul vascular cerebral a devenit in Romania tot mai pregnant, cuprinde o patura tot mai larga de pacienti, ajungand la 50-60 de mii de pacienti pe an si din pacate, spun ca specialist, nu ii acordam atentia necesara interventiei de urgenta. Accidentul vascular reprezinta cauza principala de morbiditate…