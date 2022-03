Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta, in sedinta de sambata, un proiect de hotarare privind acordarea de gratuitati si facilitati pentru transportul cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, informeaza biroul de presa al Executivului.…

- Gratuitați și facilitați pentru transportul refugiatilor ucraineni FOTO: https://www.facebook.com/crucearosieromana Guvernul va discuta în ședința programata la aceasta ora un proiect de hotarâre privind acordarea de gratuitați și facilitați pentru transportul cetațenilor straini…

- Cabinetul Ciuca se reuneste sambata, in sedinta online. Pe ordinea de zi a Executivului este proiectul de Hotarare pentru asigurarea gratuitatii persoanelor venite din zona afectata de conflictul izbucnit in urma invaziei ruse in Ucraina.

- Grupul consilierilor municipali USR Constanta au transmis in cursul zilei de 08.03.2022 doua adrese catre institutiile abilitate, pentru a interveni in cazul crizei refugiatilor din Ucraina aflati in judetul si municipiul Constanta.Potrivit unui comunicat al USR Constanta, prima adresa a fost facuta…

- Guvernul a decis, luni, noi masuri pentru facilitarea gestionarii crizei refugiatilor din Ucraina. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne va putea sa recheme in activitate foste cadre militare sau politisti care au trecut in rezerva, ori le-au incetat raporturile de serviciu, sau alte categorii de personal,…

- Drama refugiaților din Ucraina se afla și in atenția Guvernului de la Ankara, care a trimis in Romania, la punctul de trecere a frontierei de la Siret, personal medical, cu mașini, corturi și echipamente. Ministerul Sanatații din Turcia a trimis la Siret aproximativ 40 de oameni, echivalentul ...

- Ministrii de interne ai statelor Uniunii Europene s-au pus de acord pentru acordarea unei "protectii temporare" in UE refugiatilor care "fug de razboiul" din Ucraina, au anuntat Comisia Europeana si presedintia franceza in exercitiu a Consiliului UE.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, acordarea de asistenta internationala pentru Ucraina din stocurile constituite ca rezerve de stat, potrivit Agerpres. „Se aproba acordarea de asistenta internationala, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, din stocurile constituite…