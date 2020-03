Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a anuntat sambata ca aproximativ 600 de membri ai ALDE din judet, inclusiv deputatul Toma Petcu, s-au alaturat liberalilor, apreciind ca este vorba despre "nasterea unui proiect politic important".

- Presedintele interimar al Partidului Forta Nationala (PFN), Teodor Melescanu, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca formatiunea a pregatit un manifest politic pentru alegerile locale si parlamentare, care s-ar putea finaliza saptamana viitoare, in care se prevede, intre altele, ca agricultura trebuie…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca prioritatea sefilor de filiale din tara o reprezinta, la acest moment, alegerile locale si parlamentare, si nu conducerea partidului, referindu-se la decizia sa de a nu coopta la conducere presedintii de organizatii judetene. „Decizia…

- In contextul in care partidele PSD, ALDE și PRO Romania și-au unit forțele și au format o alianța electorala pentru alegerile din vara, președintele PMP Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, face apel la liderii partidelor de dreapta sa urmeze exemplul. Simionca le propune celor din PNL și USR – PLUS sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni sef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale si parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat in calitate de sef al campaniei pentru alegerile locale si parlamentare de anul acesta, urmand ca pana saptamana…

- Sociologul Marius Pieleanu a afirmat miercuri, dupa ce motiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Orban a trecut de Parlament, ca exista o ''concordie'' la nivel de partide pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate. "Evident ca, nemaiavand Guvern, probabil ca presedintele va chema…

- Presedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi, la Buzau, ca partidul pe care il conduce are capacitatea de a castiga atat alegerile locale, cat si cele parlamentare din acest an. El a afirmat, in discursul sustinut in cadrul conferintei de alegeri a organizatiei…