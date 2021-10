Proiect PNRR: tunel pe sub Platoul Cornești, între două localități mureșene! Primarul municipiului Targu Mureș Soos Zoltan, a dezvaluit luni, 11 octombrie, in cadrul unui interviu acordat pentru televiziunea online Agenda de Mureș, ca instituția a carui activitate o coordoneaza intenționeaza sa demareze un proiect menit sa descongestioneze traficul rutier din oraș. 2,6 kilometri, intre Livezeni și Sangeorgiu de Mureș Edilul șef al municipiului Targu Mureș … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

