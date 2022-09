Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Targu Mures a aprobat, luni, proiectul de construire a 200 de insule ecologice digitalizate in municipiu, in valoare de aproximativ 18,6 milioane de lei fara TVA, care urmeaza sa fie depus la Ministerul Mediului Apelor si Padurilor pentru finantare prin Planul National de Redresare…

- Consilierii locali sunt convocați la ședința publica ordinara care are loc joi, 29 septembrie 2022, la sediul primariei Gherla. Proiectul ordinii de zi 1. Referat și proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 9 din 10.02.2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de catre SC ADP…

- In ședința extraordinara de astazi, 22 septembrie 2022, a Consiliului Local al Municipiului Deva a fost aprobata depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane in Municipiul Deva” in cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul…

- Consilierii locali targumureșeni au fost convocați la o ședința de indata miercuri, 14 septembrie, in vederea exprimarii votului pentru o serie de proiecte care fac parte din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). "Astfel, cele cinci proiecte PNRR, inițiate de primarul Soos Zoltan au primit…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor anunta lansarea primei runde de atragere de fonduri pentru subinvestiția I.1.b. Construirea de insule ecologice digitalizate prin Planul Național de Redresare și Reziliența 2020 – 2026. Aceasta se desfașoara in perioada 15 septembrie 2022 – 14 noiembrie 2022.…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25 august, consilierii au aprobat inițierea reorganizarii Liceului Teoretic „Bolyai Farkas" din Targu Mureș, prin constituirea unei noi unitați de invațamant romano-catolic incepand cu anul școlar 2023-2024, și anume Liceul Romano-Catolic.…

- Consilierii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat marți, 9 august, cu prilejul unei ședințe extraordinare de lucru, sumele pentru finanțarea nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Targu Mureș pentru finanțarea nerambursabila, de la bugetul local, a acțiunilor/ proiectelor/…

- Reducerea la nivel național a cantitații de deșeuri nereciclate reprezinta una dintre principalele provocari cu care se vor confrunta in urmatorii ani atat autoritațile centrale sau locale cat și cetațenii Romaniei. Pana in anul 2035, țara noastra trebuie sa reduca pana la 10% cantitatea de deșeuri…