Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi parlamentari de la PNL propun, intr-un proiect depus la Parlament, acordarea de vouchere pentru copiii din invatamantul primar pentru control oftalmologic si achizitionarea de ochelari de vedere.

- Bresa aparuta in digul acumularii de la Cosmesti, pe Siret. Pentru a elimina orice posibil pericol, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a luat decizia sa monitorizeze in permanenta fenomenul erozional.

- Copiii merituosi ai scolilor speciale iesene vor fi recompensati maine (vineri), in Sala Atrium din Palas Mall, in cadrul unei festivitati organizate de Inspectoratul Scolar si de Consiliul Judetean Iasi. Cu o zi inainte, miercuri, in sedinta extraordinara a Consiliului Judetean, la propunerea presedintelui…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4 si actual primar al Sectorului 5, a reactionat, intr-o postare pe Facebook, dupa ce a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare și a primit interdicția de a ocupa orice funcție publica timp de 5 ani, spunand ca este nevinovat. „M-au luat……

- Raucesti-Comunicat finalizare proiect The post Anunț finalizare proiect Primaria Raucești: ”Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente si dispozitive necesare activitații didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar”…

- Peste 11.000 de prescolari si elevi din ciclul din invatamantul primar si gimnazial din judet, care provin din familii cu venituri mici si frecventeaza cursurile unei institutii scolare de stat, primesc tichete sociale pe suport electronic. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Țițești: Proiect de succes pentru copiii romi Ziua Internationala a Romilor este sarbatorita anual la 8 aprilie pentru a atrage atentia asupra provocarilor de discriminare cu care se confrunta comunitatile de romi din Europa. La Țițești, aceasta zi nu doar ca are o semnificație speciala, ci se pune…

- Parinții pot solicita amanarea inscrierii in invațamantul primar a copiilor care implinesc 6 ani pana la 1 septembrie 2022. Parinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care implinesc 6 ani pana la 1 septembrie 2022 și doresc amanarea inscrierii in invațamantul primar…