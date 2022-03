Proiect PNL. Neplata amenzii de circulație te lasă fără permis Deputații liberali au depus un proiect de lege prin care vor sa-i forțeze pe șoferi sa-și plateasca amenzile de circulație in termen de maximum 60 de zile. In caz contrar, șoferii vor ramane, automat, fara permis, pana la achitarea integrala a amenzii. Este pentru a doua oara cand parlamentarii vor sa strecoare o astfel de […] The post Proiect PNL. Neplata amenzii de circulație te lasa fara permis first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

