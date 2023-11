Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunta, miercuri, ca 100.000 de parinti au semnat pentru initiativa legislativa prin care minorii sub 16 ani vor avea acces la platforme de tip social media doar in baza unui acord explicit exprimat de parinti. ”Vreau sa le multumesc celor 100.000 de parinti…

- Copiii cu varsta sub 16 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale fara acordul parinților, potrivit unui proiect de lege pregatit de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc. Inițiativa a fost prezentata marți in cadrul unei dezbateri organizate la Senat, la care a participat și ministrul Educației, Ligia…

- Conform inițiatoarei, noua legislație iși propune combaterea efectelor psihologice și neurologice nocive generate de supraexpunerea la ecrane și dependența de online in randul copiilor, inclusiv anxietate, depresie și tendințe de izolare sociala; a activitaților infracționale online la care sunt expuși…