Stiri pe aceeasi tema

- PNL vrea inființarea cate unui centru de detenție pentru minori in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. O propunere legislativa depusa in Parlament prevede instituirea unui centru educativ pentru minori și a unui centru de detenție pentru minori in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare…

- PNL vrea inființarea cate unui centru de detenție pentru minori in cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. O propunere legislativa depusa in Parlament prevede instituirea unui centru educativ pentru minori și a unui centru de detenție pentru minori in fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale…

- Vicepresedintele PNL Laurentiu Leoreanu a lansat joi in dezbatere publica un proiect de lege privind infiintarea unor noi centre educative si de detentie pentru minori, eventual cu o capacitate mai mica decat cele existente, astfel incat fiecare sa beneficieze de indrumare si programe de reabilitare.…

- Colegiul National „Grigore Moisil” din Onești a fost selectat și a caștigat proiectul pentru a deveni Centru de Excelenta in Tehnologia Informatiei, alaturi alte 13 de unitati scolare selectate la nivel național. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat criteriile de selecție a liceelor ce pot deveni…

- Primaria Sibiu a obținut finanțarea din fonduri europene pentru inca un proiect care vizeaza modernizarea cladirilor in care funcționeaza unitați de invațamant din Sibiu: reabilitarea cladirii in care funcționeaza școala gimnaziala nr. 1 de pe strada Hațegului, pentru creșterea eficienței energetice.…

- Un tanar sucevean crescut in centre de plasament viseaza sa devina designer vestimentar. Andrei Ignat, in varsta de 19 ani, se afla acum in Programul „Centru de tranzit pentru tineri in dificultate Foyer" Suceava, sustinut de FARA. Fundatia FARA deruleaza trei programe Foyer. Unul ...

- O informare meteorologica de ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru, dar si intensificari ale vantului in restul tarii este in vigoare duminica, pana la ora 20.00.

- Politistii au identificat doi adolescenti, in varsta de 16 ani, ce sunt suspectati ca au sustras mai multe bunuri si produse agricole din locuintele unor sateni dintr-o localitate braileana.