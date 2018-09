Stiri pe aceeasi tema

- PMP a depus la Senat un proiect care abroga pensiilor de serviciu ale personalului Curții de Conturi, Corpului diplomatic, Avocatului Poporului și indemnizațiile pentru limita de varsta ale deputaților și senatorilor. Inițiativa modifica și cuantumul indemnizațiilor veteranilor de razboi. Propunerea…

- Iohannis a atacat la CCR proiectul Proiectul privind eliminarea tuturor pensiilor speciale, a fost depus in Parlament. Parlamentarii PMP au depus o propunere legislativa care prevede eliminarea pensiilor de serviciu ale personalului Curtii de Conturi, membrilor Corpului diplomatic, ale personalului…

- Proiectul depus in 4 septembrie la Parlament mai prevede si abrogarea indemnizatiilor pentru limita de varsta ale senatorilor si deputatilor. Potrivit prevederilor acestui proiect, invalizilor de razboi - incadrati in gradul I de invaliditate si marilor mutilati - li se acorda o indemnizatie egala…

- Pensia medie, in acest caz, a fost de 14.323 lei, din care 13.073 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice.De Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu…

- Primaria Sebeș acorda și in acest an premii, in cuantum de 170 lei net/persoana, veteranilor și vaduvelor de razboi care locuiesc in municipiu. Reprezentanții Primariei Sebeș anunța ca, in conformitate cu HCL nr.128/2018, și in acest an, vor fi acordate premii, in cuantum de 170 lei net/persoana, veteranilor…

- Salariile angajatilor autoritatilor publice locale (APL), respectiv primari si personalul din primarii, preponderent din comune, vor creste cu pana la 50%, incepand cu luna august a anului curent. Initiativa a fost comunicata de vicepresedintele Partidului Democrat Vladimir Cebotari, in cadrul briefingului…