- Un proiect privind furnizarea de internet Wi-fi gratuit in Bucuresti va fi discutat, in sedintele urmatoare, de consilierii generalii ai Primariei Capitalei. Proiectul face parte din obiectivele asumate de Guvern in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020.

- Consilierii de probațiune din Capitala anunța ca, miercuri, au intrat in greva, alaturi de angajați din alte șase județe, fiind nemulțumiți de problemele privind calcularea salariilor, semnalate de-a lungul anilor la Ministerul Justiției. Alte 12 județe se pregatesc sa intre in greva joi și vineri,…

- Suspecții dublei crime de la fabrica de ciment din Capitala sunt din comuna Girceni, județul Vaslui, cei doi fiind trimiși la munca de catre primar. Edilul a declarat in exclusivitate pentru Libertatea ca ii știa pe cei doi frați ca fiind oameni muncitori, care nu au creat probleme in comunitatea de…

- Consilierii municipali sunt convocati in sedinta ordinara ce va avea loc joi, 19 iulie, de la ora 14.00. Iata ordinea de zi: 1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Satu Mare din data de 27.06.2018 2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru…

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe da startul unui nou proiect de apartamente in Bucuresti, denumit H Eliade 9 Residence si care va fi dezvoltat in cartierul Primaverii, pe un teren de 2.000 mp. Ansamblul va avea o suprafata totala...

- Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca, pentru evenimentele anunțate sambata in București, vor fi constituite echipe mixte de polițiști și jandarmi care vor asigura ordinea pe timpul manifestarilor. Pentru monitorizarea traficului, Capitala va fi survolata de un elicopter MAI."Pentru…

- Consilierii locali sunt convocați in ședința extraordinara joi, 24 mai, de la ora 14.00. Iata ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al S.C. APASERV Satu Mare S.A. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea situației financiare pentru anul 2017 a S.C. APASERV Satu Mare…

- Expozitia temporara Art Safari, mai multe concerte cu trupe romanesti, dar si straine, un festival dedicat burgerilor si premiere cinematografice se numara intre evenimentele care au loc weekendul acesta in Capitala.