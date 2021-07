Stiri pe aceeasi tema

- Prima primarie din Romania care va avea o Unitate Centrala de Achiziții (UCA) este a Timișoarei, se lauda reprezentanții municipalitații in timp ce relanseaza pe SEAP alte doua licitații eșuate: pentru tomograful de copaci și un centru multifuncțional in Ronaț.

- Romania are aproape 120.000 de paturi in spitalele publice și private finanțate de stat, dintre care in București sunt peste 20.000, iar in Giurgiu mai puțin de 700, potrivit unui ordin al ministrului Sanatații publicat in Monitorul Oficial.Dupa București, cele mai multe paturi de spital sunt in județele…

- Deputatul USR PLUS Cristian Seidler a depus, astazi, un proiect de lege prin care propune ca numirea membrilor consiliului de administrație pentru spitalele publice din România sa se realizeze pe baze meritocratice. Proiectul modifica și completeaza Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma…

- Potrivit propunerii depuse de 15 deputați PSD, asigurarea alocatiei de hrana pentru pacientii internati in spitale sa fie inclusa in contractul-cadru privind drepturile asiguratilor in sistemul de sanatate, iar cuantumul acestei alocatii sa nu fie mai mic de 40 lei pe zi de persoana asigurata pe parcursul…

- Aproximativ 100 de cladiri ce aparțin de 55 de școli din Romania vor fi renovate pentru a indeplini standarde moderne de siguranța, reziliența, incluziune, sustenabilitate și infrastructura digitala, in cadrul unui nou Proiect pentru școli mai sigure, incluzive și durabile, anunța Banca Mondiala.…

- Vor fi organizate cateva evenimente culturale in cadrul carora vor fi testate mai multe variante pentru eliminarea obligativitați purtarii maștii de protecție. Romania se va alatura țarilor care implementeaza programe pilot pentru a identifica cea mai eficienta varianta pentru reluarea evenimentelor…