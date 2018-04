Proiect-pilot la Metrorex pentru montarea de uși culisante pe peronul stației Piața Victoriei 1 Metrorex poarta discuții cu una dintre cele mai cunoscute companii de pe piața construcțiilor pentru montarea unor uși culisante pe peronul stației Piața Victoriei 1. Inițiativa este menita sa creasca siguranța calatorilor dupa crima din decembrie, cand o tanara a fost impinsa in fața trenului. Metrorex discuta cu grupul francez Vinci pentru implementarea de uși culisante pe peronul stației Piața Victoriei 1. Proiectul-pilot ar face insa parte dintr-o operațiune ampla, dorindu-se pe viitor instalarea unui sistem de siguranța in toate stațiile de metrou. Piața Victoriei 1 este una dintre cele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

