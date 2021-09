Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de invatamant in functie de vaccinare!…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența pentru aprobarea continuarii Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unitați invatamant preuniversitar de stat. la nivelul județului Hunedoara patru unitați de invațamant sunt incluse in program. Este vorba…

- Programul-pilot "Masa calda in scoli" va continua in 150 de unitati de invatamant din tara, iar elevii vor beneficia in acest an scolar, pe langa produse de panificatie si produse lactate, si de fructe si legume in valoare totala de 76 de milioane de lei, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.…

- Continental și Varta au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea de noi tehnologii in domeniul mobilitații electrice. Un prim proiect-pilot al celor doua companii germane este dezvoltarea unui pachet de baterii de 48V pentru vehiculele electrice pe doua roți. Scuterul prezentat de Continental și Varta…

- 60 la suta dintre profesorii din Chisinau s-au vaccinat impotriva COVID-19. Autoritatile anunta insa ca anul scolar ar putea incepe cu prezenta fizica a elevilor in școli, daca 70 de procente dintre cadrele didactice vor fi imunizate.

- Proiect de incurajare a elevilor de a merge la școala pe jos Autoritațile locale din Sfântu Gheorghe, județul Covasna, implementeaza pentru elevii din clasele primare un program prin care aceștia merg pe jos pâna la școala. Însoțiti de voluntari, copiii nu mai sunt aduși…