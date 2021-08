Proiect-pilot: Continental și Varta prezintă un scuter electric cu autonomie de 100 de kilometri Continental și Varta au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea de noi tehnologii in domeniul mobilitații electrice. Un prim proiect-pilot al celor doua companii germane este dezvoltarea unui pachet de baterii de 48V pentru vehiculele electrice pe doua roți. Scuterul prezentat de Continental și Varta are doua baterii de 10 kW. Fiecare cantarește 9 kilograme și asigura o autonomie de 50 de kilometri. Astfel, cu ambele baterii incarcate, scuterul... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

