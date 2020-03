Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Punctului de lucru Fundulea au intervenit rapid la locul accidentului cu o autospeciala de descarcerare si o autospeciala de prim ajutor SMURD In data de 04.03.2020, ora 13.45, un echipaj de descarcerare si un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul Punctului de lucru Fundulea…

- Un barbat in varsta de 36 de ani, polițist militar, a murit duminica la spital dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul al cincilea al blocului in care locuia. Un vecin l-a descoperit in agonie in zona ghenei și a cerut ajutor la 112. Tanarul a fost transportat la spital insa medicii au declarat […] Articolul…

- O deflagrație s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 8:40, pe strada Pavel Roșca din Cluj-Napoca, intr-un imobil de locuințe. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul ISU Cluj cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Pompierii…

- O minora de 17 ani care a suportat un traumatism vertebral a fost transportata cu elicopterul SMURD de la Iasi la Chisinau.Minora a fost transportata de un echipaj de medici la "Institutul Mamei si Copilului" din capitala, pentru ulterioare ingrijiri medicale.

- Intri de garda de Craciun. Cand dimineața de iarna de-abia face ochi, tu ieși grabit pe ușa casei, ignorand bradul impodobit. Ajungi repede la spital, strazile sunt pustii. Peste tot in oraș, la ora asta, se desfac cadouri, se aștern mese… sau se doarme cu sete. Tu te schimbi in „pijamalele” de spital…

- Trafic dirijat duminica dimineața, pe DN10, in localitatea Vernești. Din primele date, in timp ce se deplasa pe direcția Brașov-Buzau, o conducatoare auto de 46 de ani din Berca, a surprins și accidentat o localnica de 86 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara…

- Accident rutier, astazi, in centrul orasului Breaza, in jurul orei 16.00. Din primele date, se pare ca un barbat care conducea un autoturism in regim taxi pe strada Aleea Parcului, nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Republicii, intrand in coliziune cu un alt autoturism care circula…