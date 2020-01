Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii si-a indeplinit obiectivele propuse in primele 2 luni de la preluarea mandatului. Astfel, in data de 8 decembrie a fost organizat cu succes examenul de intrare in Rezidentiat, au fost urgentate etapele pentru construirea spitalelor regionale si au fost gasite…

- Peste 200 de pacienti cu tuberculoza ar urma sa beneficieze de un proiect-pilot al Ministerului Sanatatii aflat in dezbatere publica, prin intermediul caruia sa fie tratati in ambulatoriu, in dispensarele din Sectoarele 4, 5 si 6 ale Institutului "Marius Nasta".

- In urma solicitarii Fundației pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), cu privire la ceea ce in presa a fost numita ”criza medicamentelor”, Ministerul Sanatații a dat asigurari ca situația este in curs de rezolvare și ca in ultimele luni s-au facut demersuri pentru inlocuirea…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a spus ieri ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si ca este un fenomen care trebuie combatut in continuare. Acesta a precizat ca asteapta parerea juristilor pentru a vedea daca se pot introduce in contractul de munca prevederi…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania solicita Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei Nationale sa "clarifice" situatia examenului de rezidentiat si sa il organizeze in acest an, nu anul viitor.

- Primul lot de vaccin antigripal s-a epuizat, sustin unii dintre medicii de familie. Desi sezonul racelilor si gripelor a inceput, primul lot de vaccin gripal s-a dovedit a fi insuficient. Chiar daca anul acesta Ministerul Sanatatii a cumparat cu 200.000 de doze mai mult fata de anul trecut. Medicii…