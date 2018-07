Proiect pentru trei blocuri cu zece etaje pe aleea Sadoveanu

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor detalii din Planul Urbanistic Zonal (PUZ), publicate ieri pe site-ul municipalitatii, vor fi amenajate 63 de apartamente in fiecare bloc, in total fiind vorba despre 504 apartamente. Proiectul este propus de firma CCI Construct Company SRL, o societate infiintata in 2016. Pe site-ul firmei…

- Intr-o alta viața, imi voi construi o casa la Spinești. Pentru ca acolo e paradisul pe Pamant. Pamantul acesta care abia ne mai poate duce. Dar la Spinești, natura nu pare sa știe ce i se intampla la orașe. La Spinești, munții inca fac risipa de iarba și flori, cerul…

- Localnicii din Florești nu sunt de acord cu construirea unui ansamblu imobiliar si spun ca vor ramane fara lumina naturala, intrucat Consiliul local a aprobat construirea unui ansamblu rezidential compus din blocuri de 12 etaje. In zona exista imobile de 3 - 4 etaje.

- Cartierul va avea cinci blocuri cu 10 etaje si o gama larga de facilitati: scoli, gradinite, spatii comerciale, puncte de recreere, terenuri de sport etc. Zona rezidentiala beneficiaza, de asemenea, de o infrastructura dezvoltata de utilitati (magazine, benzinarii etc.) si este imprejmuita de un cordon…

- Sute de apartamente vor fi puse la dispoziția doritorilor în cel mai scurt timp. Realizatorii proiectului „Ordine și curațenie în Florești” se tem ca, în lipsa unor soluții viabile pentru rezolvarea problemelor traficului din Florești, venirea a alte câteva mii…

- „Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL opereaza in Romania patru unitati de productie de caramizi si blocuri ceramice. Grupul Wienerberger este prezent in Romania si in domeniile tiglelor si accesoriilor ceramice pentru invelitori, pavajelor de beton, tevilor de plastic si de ceramic", arata documentul.…

- Antrepriza Ideal Casa SRL a depus la Primarie un plan urbanistic zonal (PUZ) pentru imobile cu un regim de inaltime de pana la cinci etaje, amplasamentul fiind pe str. Spital Pascanu 2-4. Societatea are la dispozitie o suprafata de 10.425 mp, achizitionata in martie 2018. Potrivit plansei de reglementari…

- Blocuri noi la Vaslui, vazute din balconul Judecatoriei (1967) Seara, toți „balgarii” impopoțonați cu tinichelele pe reverele smokingurilor prea stramte sau prea largi și cu lentele atarnate de gat ca ștreangurile osandiților la pendulare mortala in piața publica au participat, dimpreuna cu ștabul lor,…