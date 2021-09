Proiect pentru sprijinirea romilor din Satmarel

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea ieseana va organiza, sambata, in Parcul Expozitiei, o actiune cultural-caritabila intitulata "Copii de nota 10", prin intermediul careia sunt ajutati scolarii si prescolarii din Iasi care provin din familii defavorizate, anunța Agerpres. Primarul Mihai Chirica a declarat ca…

- Copii din Sighetu Marmatiei si comunitati marginase ale orasului, respectiv din Leordina, Crasna si Ocna Sugatag vor primi, la inceput de an scolar, ghiozdane echipate cu rechizite. Darurile sunt oferite prin grija Asociatiei „Suntem vocea lor” care are in vedere ajutorarea a 91 de copii. Proiectul…

- Daniel Cioaba, autointitulat regele romilor, anunța dezvoltarea unui nou proiect de criptomoneda, numit Gypsycoin. Potrivit Congresului Mondial al Uniunii Internaționale a Romilor, noul proiect vizeaza combaterea discriminarii și xenofobiei, cat și dezvoltarea sociala și educaționala a romilor. Simbolul…

- Copiii din cartierul Satmarel care nu au fost in tabara in aceasta vacanța, au posibilitatea sa participe la activitațile pe care Direcția de Asistența Sociala, in parteneriat cu Asociația Stea le organizeaza in cadrul Tabarei de vara ,,EDUCACTIV”. Tabara de zi se desfașoara la Caminul cultural Satmarel,…

- Primarul Mihai Chirica a dispus direcțiilor, instituțiilor subordonate și companiilor municipale sa actualizeze și sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara asupra populatiei. Astfel, Directia de Asistenta Sociala (DAS) continua identificarea si monitorizarea…

- Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) a lansat joi, in cadrul Programului "Dezvoltare locala", finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014 - 2021, schema de granturi mici "Interventii prioritare pentru comunitatile rome". Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, autoritatile publice locale…

