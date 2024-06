Proiect pentru sancţionarea diplomelor false: Plagiatorii să dea banii înapoi Un proiect de lege prevede ca angajatii care au obtinut diferite beneficii de pe urma unor diplome sau certificate false sa returneze foloasele necuvenite, iar institutiile publice care le-au platit sa fie obligate sa recupereze sumele. Potrivit USR, in prezent, daca unui angajat i se desfiinteaza sau anuleaza, prin hotarare judecatoreasca definitiva, diploma sau certificatul […] The post Proiect pentru sanctionarea diplomelor false: Plagiatorii sa dea banii inapoi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

