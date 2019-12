Stiri pe aceeasi tema

- Perioada in care vehiculele neutilizate vor putea stationa pe domeniul public va fi scurtata de la un an la sase luni, prevede un proiect de lege depus de USR, la Senat. Parlamentarii USR au adus mai multe modificari la Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate…

- Doi parlamentari au depus la Senat un proiect care reglementeaza profesia de etolog. Inițiativa arata ca meseria de etolog este exercitata pe teritoriul Romaniei in parcuri și rezervații naturale, precum și in instituțiile care gestioneaza ariile naturale protejate.„In condițiile prezentei…

- Propunerea legislativa cu aceasta masura este considerata adoptata tacit la Senat, dupa ce a trecut termenul legal in care putea fi dezbatuta. Actul urmeaza sa fie trimis Camerei Deputatilor, pentru votul decisiv. Initiatorii vor sa vina in ajutorul celor care ar vrea sa se intoarca mai repede in campul…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta scoate la licitatie contractul "Proiect de urmarire a comportarii in timp pentru digurile din porturile Constanta, Midia, Tomis si Mangalialdquo;, in valoare de 164.500 lei. Ofertele de participare vor fi depuse pana pe data de 27.01.2020,…

- Angajații vor avea un salariu minim in funcție de studiile absolvite, prevede un proiect de lege adoptat tacit de Senat, acesta urmand sa fie dezbatut in Camera Deputaților, care este for decizional.

- Declarațiile de avere și de interese ar putea fi depuse doar online, din 2022. Un proiect legislative in acest sens a fost depus in Senat. Inițiatorii susțin ca volumul extrem de mare al documentelor depuse la Agenția Naționala de Integritate, peste 7,7 milioane de declarații in ultimii ani impune o…

- Un proiect de lege pus in dezbatere la Senat prevede ca violența cibernetica sa fie inclusa explicit in sfera faptelor de violența domestic, pentru a combate comportamentul agresiv in mediul online. Inițiatorii amintesc de cazuri in care persoane au fost harțuite, urmarite, amenințate pe internet ori…

- Alegerile de orice fel aduc promisiuni de tot felul pentru votanbti. Conform proiectului de lege ce a fost pus in discuție de curand, la Senat, persoanele care au lucrat in strainatate ar putea sa beneficieze, la intoarcerea și angajarea in Romania, de salarii nete mai mari decat cei care au lucrat…