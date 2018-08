De pe lista lipseste tronsonul Iasi - Dancu, proiect ce va fi inaintat, conform oficialilor municipalitatii, in luna octombrie sau noiembrie a acestui an. Tronsonul Iasi - Dancu a fost dat in folosinta in anul 1998 si are o lungime de 5 km. Proiectul mai prevede achizitia a 2-4 tramvaie, reabilitarea podului Ciurchi si interventii la statiile de transport. Proiectarea lucrarilor se desfasoara in aceasta perioada, dar o estimare a municipalitatii arata ca acest pr (...)