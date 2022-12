Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 17 noiembrie, incepand cu ora 12.00 are loc la Scoala Gimnaziala "Ion Simionescu" Iasi conferinta de lansare a proiectului EDUCATIE OUTDOOR PRIN ACTIVITATI INTEGRATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENTELOR DE VIATA, cod 153449, implementat de Scoala Gimnaziala "Ion Simionescu" Iasi in parteneriat cu Scoala…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in localitati din sapte judete. Astfel, iata mai jos lista localitaților: In judetele Ialomita (Slobozia, Urziceni, Tandarei, Amara, Facaeni, Cosereni, Garbovi, Manasia,…

- Un microbuz a fost implicat in aceasta dimineata intr un accident rutier in Alexandria, judetul Teleorman.In urma evenimentului rutier microbuzul s a rasturnat, iar 13 persoane au fost ranite si au ajuns la spital. Pe numarul unic pentru apeluri de urgenta s a anuntat producerea unui accident rutier…

- Asociația Inceptus Romania impreuna cu Școala Gimnaziala Viișoara, Școala Gimnaziala ”Pavel Dan” din comuna Tritenii de Jos și Școala Gimnaziala ”Mihai Voda” din comuna Mihai Viteazu implementeaza in perioada 12 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023 proiectul cu titlul „AltEducation”, cod SMIS 153065.…

- Doi tineri din Turnu Magurele, un baiat de 18 ani și iubita lui, in varsta de 16 ani, au fost uciși cu sange rece de un barbat de 24 de ani din Roșiorii de Vede. Imediat dupa dubla-crima, ucigașul a carat trupurile cu propria mașina și le-a abandonat intr-o casa parasita din Draganești de Vede. „In…

- ANALIZA| Doar școli din localitați PNL, in programul „Masa Calda” din Alba: De cați bani vor beneficia Doar școli din localitați PNL, in programul „Masa Calda” din Alba: De cați bani vor beneficia Opt școli din județul Alba au fost incluse in programul „Masa Calda” pentru perioada 2022-2023, toate aparținand…

- "Chiar daca planta este verde, mai are frunze verzi, din cazua soarelui puternic - la 42 de grade - stomatele lui au fost distruse. Pentru cultura uitati ce inseamna... Acest porumb trebuia sa arate in felul asta: sa se coaca in sus, in pozitia asta, insa circulatia s-a intrerupt si a cazut la vale.…

- Educatie muzicala predata cu seriozitate, cursuri facute prin prisma jocurilor si povestilor, metode inedite de predare si abordari nonconformiste pentru teoria muzicala, inclusiv rap-ul - toate acestea le descriu pe Antoaneta Luchian si Ana-Maria Rusu, doua surori si profesoare care au pus bazele proiectului…