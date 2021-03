Stiri pe aceeasi tema

- Senator Cristina Stocheci: “Cați bani ați adus in județul Argeș, domnilor parlamentari de la PNL și USR-PLUS?” Bugetul rușinii – susținut de actuala majoritate parlamentara, dar și de deputații și senatorii de Argeș de la PNL și USR-PLUS, contrar intereselor și nevoilor locuitorilor din județul nostru,…

- ”Compania Nationala de Investitii (CNI), prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, a semnat ieri contractul pentru construirea unuia dintre cele mai moderne camine studentesti din Romania, de care va beneficia Universitatea Transilvania Brasov, obiectiv inclus in cadrul Programului…

- Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Miercurea Ciuc va functiona intr-o cladire noua. Investitia urmeaza sa fie finantata de Compania Nationala de Investitii (CNI) si Consiliul Judetean (CJ) Harghita. Consilierii judeteni au aprobat marti predarea pe baza…

- Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, a declarat luni, la B1 TV, ca ministerul pe care il conduce are prevazut in proiectul de buget pe anul acesta o suma de 7,15 miliarde care in mod cert va crește in vara, la rectificare, date fiind proiectele de investiții ce trebuie desfașurate. „Anul acesta bugetul…

- Lucrarile la noua rețea de iluminat din municipiul Targu Jiu vor fi demarate luna viitoare, imediat ce vremea va permite. Este anunțul facut de viceprimarul din Targu Jiu, Bogdan Bejinaru. Iluminatul va fi unul modern, pe leduri și va aduce economii substanțiale in facturile la energie electrica ale…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut luni, intalniri la București cu mai mulți miniștri in vederea alocarii de sume prin bugetul pe 2021 pentru finanțarea unor investiții importante pentru județ. Una dintre intalniri a fost la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- La Buziaș va fi construita o baza sportiva moderna. Investiția, in valoare de 8,15 milioane de lei, va fi realizata prin Compania Naționala de Investiții (CNI). Primaul orașului Buziaș, Sorin Munteanu, s-a aflat, astazi, la București, pentru semnarea contractului de proiectare și execuție…

- Autoritațile din Targu Jiu vor sa finalizeze lucrarile la Calea Eroilor pana la vizita specialiștilor UNESCO. Lucrarile ar fi trebuit sa fie demarate in primavara anului trecut și finalizate in termen de 6 luni. Astfel, in toamna anului 2020 lucrarea de modernizare a canalizarii pe doua tronsoane din…