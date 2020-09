Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Please touch the intangible cultural heritage”, lansat de Universitatea Bucuresti, este o platforma menita sa ofere sprijin si expertiza tuturor celor care lucreaza pentru valorificarea traditiilor si elementelor din folclor. La final, va fi realizat un Catalog de bune practici pentru specialistii…

- CHIȘINAU, 27 sept – Sputnik. Astazi in Republica Moldova este marcata Ziua Economistului. Cu aceasta ocazie prim-ministrul Republicii Moldova, dar și președintele Parlamentului au transmis mesaje de felicitare pentru toți angajații din aceasta sfera. © Sputnik / Miroslav Rotari De ce Ministerul Economiei…

- Filiala din Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania, in cadrul Anualei de Arhitectura Bucuresti 2020, lanseaza astazi Agenda Urbana - o platforma online dedicata bucurestenilor. Proiectul a fost realizat impreuna cu mai multi colaboratori, specialisti in aria lor de expertiza, care au contribuit…

- CHIȘINAU, 15 sept - Sputnik. Renato Usatii s-a nascut in data de 4 noiembrie 1978, in orașul Falești. A crescut in familia a doi profesori de engleza. In 1994 a fost admis la buget la Facultatea de Limbi Straine a Universitații de Stat „Alecu Russo” din orașul Balți, pe care ulterior a și…

- Prozatorul, dramaturgul și eseistul Ion Druța, Scriitor al Poporului, membru de onoare al Academiei Romane și membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, a implinit marți, 3 septembrie, 92 de ani. Ion Druța s-a nascut in 1928 in satul Horodiște, județul Soroca, astazi raionul Dondușeni. A absolvit…

- Compania Roserv Oil, parte a Grupului GRAMPET, a achiziționat platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, in cadrul unei proceduri publice de valorificare, coordonata de CITR, liderul pieței de insolvența din Romania. Tranzacția de vanzare a activului a fost finalizata conform strategiei de valorificare…

- Compania Roserv Oil, parte a Grupului Grampet controlat de omul de afaceri Gruia Stoica, a cumparat, luni, platforma industriala RAFO Onesti, scoasa la licitatie in urma falimentului rafinariei. Tranzacția coordonata de Casa de Insolvența Transilvania (CITR), desemnata lichidatorul judiciar RAFO in…

- In toamna anului trecut, consemnam prezenta presedintelui Academiei de Stiinte a Moldovei, acad. Ion Tighineanu, in Aula Academiei Romane, cu prilejul unei conferinte pe tema ingineriei nanomaterialelor.Nu constituia o premiera, intrucat colaborarea dintre cele doua foruri de intelectualitate are radacini…